Wöginger: "Arbeit in anderen Bundesländern ermöglichen"

Dass die ÖVP gerne striktere Corona-Maßnahmen umsetzen würde, die Grünen aber auf der Bremse stehen, stimmt nicht?

Es ist in der Koalition unbestritten, dass 1.000 Infizierte pro Tag viel zu viel sind, wir alles tun müssen, um die Zahlen in den Griff zu bekommen. Wir ziehen an einem Strang und müssen es durch Maßnahmen schaffen, von den Reisewarnungslisten von Deutschland und anderen europäischen Ländern zu kommen, damit Wintertourismus stattfinden kann. 16 Prozent des BIP macht der Tourismus aus.