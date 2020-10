Sobotka und Novomatic: "Wo ist da das Heimliche, das Versteckte?"

Die jetzt genannten 109.000 Euro seien "eine Vermengung von Leistungen vor 2017, also vor dem Untersuchungszeitraum, und internen Buchungen, die der Präsident weder kennen konnte noch musste.“ Ein "ganz zentrales Thema“ werde zudem "geflissentlich weggelassen: Es gab immer eine konkrete Gegenleistung. Schließlich wurden Veranstaltungen konzipiert, organisiert, beworben und am Ende des Tages auch Themen und Podiumsgäste aufgestellt. Wo ist da das Heimliche, das Versteckte?“, so Wöginger weiter.