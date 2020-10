Wurden Top-Jobs verkauft? Korruptionsexperten zum U-Ausschuss

Verstöße dagegen sind aber nur Verwaltungsdelikte. Experte Krakow sieht noch ein anderes, grundsätzliches Problem: „Es gibt zwei Pole: Auf der einen Seite gibt es die Freiheit der Bürger, ihren politischen Willen durch Zuwendungen auszudrücken. Nicht jeder, der politisch denkt, will selbst in die Politik gehen – aber er oder sie darf jemanden unterstützen.“ Auf der anderen Seite liege der Wunsch, dass man die Politik nicht kaufen kann. „Hier auszutarieren ist schwierig“, sagt Krakow. In einem ist er sicher: „Es gibt zu viele Umgehungsmöglichkeiten für das Parteiengesetz.“