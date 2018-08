Wo ist die grüne Politik geblieben?

Auf die Frage, wer denn jetzt auf Bundesebene die grünen Themen bespiele, stutzt sie, sagt dann: „Grüne Politik können immer noch die Grünen am besten. Die Leute sagen oft zu uns: Ihr fehlt.“

Bei dem geschäftsführenden SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder, kommt die Antwort wie aus der Pistole geschossen: „Natürlich wir.“ Zwar müsse man „noch einen Zahn zulegen, aber seriöse Vorschläge brauchen auch Zeit“. Einen solchen will die SPÖ in der ersten Nationalratssitzung nach der Sommerpause in Form eines Sieben-Punkte-Programms gegen den Klimawandel einbringen.

Als Ausnutzen der von den Grünen hinterlassenen Lücke will Schieder das klimapolitische Engagement aber nicht verstanden wissen. Soziale und ökologische Fragen würden „stark zusammenhängen“, und das werde die SPÖ künftig stärker betonen. Schließlich sei „Schwarz-Blau nicht nur schlecht für die Menschen, sondern auch schlecht für die Umwelt“.

Dem würde Gerald Pfiffinger wohl zustimmen. Der Geschäftsführer des Umweltdachverbands sieht die Verantwortung aber „auch bei der Opposition“. Einen „sinnbefreiten Angriff auf Umweltrecht und Rechtsstaatlichkeit“ wie den aktuellen Entwurf des Standortentwicklungsgesetzes hätte es seiner Ansicht nach „mit den Grünen im Parlament nicht gegeben“.

An sich wäre in der Klimapolitik politisches Leadership gefragt. Im Gegensatz zur Schweiz und zu Deutschland, wo jeweils mehr als die Hälfte laut Umfrage oft über die Erderwärmung nachdenkt, tun dies in Österreich nämlich gerade einmal 31 Prozent.