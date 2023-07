Wo Europa die Treibhausgase tief im Boden versenken könnte

Norwegen und Bulgarien

Aber wo soll dieses abgefilterte CO 2 dann konkret tief im Boden verpresst werden? Eine neue Studie vom britischen Energie-Consulter „elementenergy“ hat sich das Potenzial in Europa genau angesehen. Die gute Nachricht: Die Studie geht davon aus, dass es Speichervolumen von zumindest 260 Milliarden Tonnen CO 2 gibt, maximal sei sogar Platz für 1520 Milliarden Tonnen. Zum Vergleich: Die EU stößt jährlich rund 2,5 Milliarden Tonnen Treibhausgase aus. Österreich knapp weniger als 80 Millionen Tonnen.

Die schlechte Nachricht: Die Studie sieht Österreichs Potenzial als extrem niedrig an, nur Slowenien hat ein noch kleineres Potenzial.