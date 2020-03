Wirten, die Sperren ignorieren, droht 30.000 € Strafe

Das Parlament übernimmt dann Sonntagvormittag ab 9 Uhr und wird, nach einer mehr oder minder hitzigen Debatte, die notwendigen Gesetze beschließen. Die Sitzung wird im ORF als auch über die Parlamentshomepage und auf www.kurier.at gestreamt.

Sonntagnachmittag tagt dann der Bundesrat ab 13.30 Uhr, wo die letzten parlamentarischen Hürden genommen werden.

Heute um 18 Uhr muss dann Bundespräsident Alexander Van der Bellen wie bei jedem Gesetz die Rechtmäßigkeit der neuen Gesetze gegenzeichnen, Bundeskanzler Sebastian Kurz kann danach die Gesetzestexte im Bundesgesetzblatt online veröffentlichen. Somit sind die neuen Regelungen ab Montag, 0.00 Uhr, in Kraft.

Der Nationalrat soll auch am 18. und 19. März wie geplant zu seinen nächsten Sitzungen zusammenkommen. Allerdings werden dafür wie schon Samstag und Sonntag verschiedene Vorkehrungen getroffen, um die Gefahr einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu minimieren: So werden die Abgeordneten zur Vermeidung enger Kontakte nicht alle im Plenarsaal sitzen. Zudem wollen sie etliche beschlussreife Vorlagen erst zu einem späteren Zeitpunkt beraten, um die Sitzungen nicht unnötig in die Länge zu ziehen.

Zur Minimierung des Ansteckungsrisikos wurden im Parlament alle Veranstaltungen, Führungen und Workshops bis auf weiteres eingestellt.