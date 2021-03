Bures: "Wir müssen uns mit aller Kraft dagegenstemmen"

Haben Frauen denn einen besseren Stil als Männer in der Politik?

Ich bekomme viele Briefe, in denen beklagt wird, dass es traurig anzusehen ist, mit wie viel Bösartigkeit und Respektlosigkeit miteinander umgegangen wird. Weibliche Abgeordnete sind in der Auseinandersetzung nicht so untergriffig, belegen auch meine Zahlen: Im letzten Jahr hat es im Nationalrat 37 Ordnungsrufe gegeben, davon nur zwei für Frauen.

Man hat das Gefühl, dass Sexismen von links wie von rechts zunehmen.

Ich teile Ihre Einschätzung. Wir müssen uns mit aller Kraft dagegenstemmen, dass das Rad der Zeit zurückgedreht wird: weg von Diversität, Gleichberechtigung und Aufhebung von Ungleichheiten.

Verletzt es Sie, wenn man Sie abschätzig immer wieder auf die Zahnarztassistentin reduziert?

Eine Lehre gemacht zu haben, ist nicht etwas, was einen zu verletzen braucht. Ich bin stolz auf das, was ich in meinem Leben erreicht und wofür ich mich mit großer Leidenschaft eingesetzt habe. Und ich schmunzle darüber, dass genau jene, die bei Sonntagsreden Karriere mit Lehre propagieren, das dann negativ darstellen.

Jetzt gibt’s zum ersten Mal eine Frau an der Spitze der SPÖ, aber in Wahrheit geht auch die Partei, die immer die Sache der Frau auf ihre Fahnen geschrieben hat, oft recht rüde mit Pamela Rendi-Wagner um. Stört Sie das?

Wir haben in der Sozialdemokratie immer sehr offene Diskussionen geführt – und es gab auch männliche Parteivorsitzende, um die sehr zugespitzte Debatten stattfanden. Ich kann nur sagen, dass ich sehr froh bin, dass die Sozialdemokratie endlich eine Frau an der Spitze hat. Ich halte sie für die Richtige zur richtigen Zeit an der richtigen Position. Und wenn sie Unterstützung braucht, dann hat sie in mir eine Verbündete.