Festspiele trotz Corona: "Ich will nicht, dass wir uns aufgeben"

Festspielzeit ist aber immer auch die Zeit der Society-Events, der Partys. Haben Sie Sorge, dass sich im Nachtleben ein Cluster bildet?

Das gesellschaftliche Geschehen wird heuer nicht in der Form stattfinden, wie wir es gewohnt sind. Das Gesundheitsamt der Stadt überlegt, die Sperrstunde vorzuverlegen. Die Betriebe in der Altstadt sind freiwillig bereit, ihr Servicepersonal wieder Masken tragen zu lassen. Es gibt ein sehr gutes Zusammenwirken mit allen, die rund um die Festspiele tätig sind.

Sind die Festspiele so gesehen ein Testballon für andere Großveranstaltungen?

Das sehe ich nicht so. Salzburg ist ohne Festspiele nicht vorstellbar, und Salzburg bekennt sich zu den Festspielen – bei aller Vorsicht und mit viel Verantwortungsbewusstsein. Wir haben alle einen Beitrag zu leisten, damit es gelingt. Man weiß nie, wie es ausgeht, aber so ist das im Leben.

Eine gewisse Nervosität schwingt also mit. Unter diesen Bedingungen – freut man sich da überhaupt darauf?

Wir leben jeden Tag „in der Lage“, wie man beim Militär sagt. Man weiß in der Früh nicht, was bis zum Abend passiert. Aber wenn wir nicht bereit sind, Dinge, die unsere Gesellschaft ausmachen – und dazu gehören kulturelle Veranstaltungen – zuzulassen, dann geben wir uns selbst auf. Und ich will nicht, dass wir uns aufgeben. Ich will, dass wir vorwärtsgehen. Dazu gehört Optimismus – kein blinder, sondern gut fundierter.

Wird dieser Optimismus auch von der Bevölkerung mitgetragen?

Als die Entscheidung getroffen wurde, die Festspiele stattfinden zu lassen, gab es ein Aufatmen in der Bevölkerung. Das war ein wichtiges Signal, das weit über die Kulturszene und Salzburg hinausgeht. Es gibt ein großes Bedürfnis zur Rückkehr unserer gewohnten Lebensqualität, die wir in Salzburg in besonderer Weise haben.

Und wenn es schiefgeht, und ein Festspiel-Cluster entsteht – wer muss dafür die Verantwortung tragen?

Die politische und öffentliche Verantwortung hat immer der Landeshauptmann. Es war unsere Entscheidung, die Festspiele unter den Rahmenbedingungen, die der Bund vorgegeben hat, durchzuführen.

Die Bundesregierung hat einen Testlauf der Corona-Ampel für Mitte August angekündigt. Werden die Festspiele abgedreht, wenn die Ampel in der Stadt Salzburg auf Rot steht?

Die Ampel beeinflusst nicht das Geschehen, sondern das Geschehen die Ampel. Wir müssen bei gewissen Entwicklungen sowieso reagieren. Die Ampel sehe ich als eine Empfehlung. Es ist der Versuch, möglichst gleiche Schritte in Österreich zu setzen. Dieses Instrument kann nützlich sein. Aber die regionale Entscheidung ist immer die schnellste, wir müssen flexibel reagieren. Ich hoffe, dass wir im Testmonat nirgends die rote Ampel testen müssen.

Helga Rabl-Stadler bleibt bis 2021 als Festspiel-Präsidentin. Stimmt es, dass Sie ihr nachfolgen könnten?

Nein, ich habe vor, bei der nächsten Landtagswahl 2023 anzutreten.

Ist das fix?

Wenn mir ein Stein auf den Kopf fällt, dann vielleicht nicht.