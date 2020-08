Buhlschaft - die wichtigste Nebenrolle der Welt

Rein rechnerisch ist der heurige „Jedermann“ in Salzburg ein Jahrhundertereignis. Die Premiere des „Spiels vom Sterben des reichen Mannes“ von Hugo von Hofmannsthal (1874–1929) auf dem pittoresken Platz vor dem Dom fand am 22. August 1920 statt.

Was in der Historie ausgeblendet ist, sind die zehn Jahre seit 1938, in denen das Werk des jüdischen Dramatikers unerwünscht war.

Was bleibt, sind die großen Schauspieler in der Titelrolle. Aber auch nicht minder die „Buhlschaften“, also die, mit schlanken dreißig Sätzen ausgestatteten wortkargen Geliebten des Lebemanns, den Tod und Teufel aus Rausch, Ruchlosigkeit, Raserei und Reue holen.