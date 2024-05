Wiener Antrag abgelehnt: Länder blockieren Renaturierung weiterhin

Meere, Moore, Wiesen, Wälder: 90 Prozent von Europas geschädigten Ökosystemen sollen im Rahmen der EU-Renaturierungsverordnung wieder in ihren natürlichen Zustand versetzt werden. Beim EU-Rat am 17. Juni stimmen Europas Umweltminister über die Verordnung ab. 55 Prozent der Staaten, die zumindest 65 Prozent der EU-Bevölkerung stellen, müssen zustimmen.

Im Vorfeld kündigt sich ein enges Rennen an. Österreichs Stimme könnte entscheidend sein. Nun ist es so, dass Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) gerne zustimmen würde, das aber voraussichtlich nicht darf. Der Grund: Die Umweltagenden sind Länderkompetenz. Und die Länder haben sich im Mai 2023 in einer einheitlichen Stellungnahme gegen die Renaturierung ausgesprochen.