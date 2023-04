"Profil" für Berichterstattung über Wien-Wahlkampf gerügt

Eine derartig intensive, pauschale Häufung negativer Attribute sei für sich betrachtet eine eindeutige Diskriminierung dieser Menschen, begründete der Presserat seine Entscheidung in einer Aussendung am Donnerstag. Dass es sich dabei nur um die Beschreibung eines "subjektiven Eindrucks" - wie von profil.at argumentiert - handle, sei keine ausreichende Entschuldigung. Das Verfahren wurde selbstständig, aufgrund der Mitteilung mehrerer Leser, eingeleitet.

Gemäß der Verfahrensordnung des Selbstkontrollorgans wurde die Herausgeberin News Networld aufgefordert, die Entscheidung freiwillig in dem betroffenen Medium zu veröffentlichen.

Die FPÖ hatte angekündigt, rechtliche Schritte in dem Fall zu prüfen. Parteichef Heinz-Christian Strache nahm auf die Reportage vom am Viktor-Adler-Markt auch in seinen Wahlkampfreden Bezug. So zitierte er etwa die gesamte inkriminierte Passage bei seinem Wahlkampf-Finale am Wiener Stephansplatz und nannte die Profil-Redakteurin Christa Zöchling beim Namen.