Strache: "Wir werden es schaffen. Ich spüre es"

Und dann kommt der Chef, Heinz-Christian Strache: SPÖ-Chef Werner Faymann hatte sich im ORF-Sommergespräch noch mokiert darüber, dass Strache nur in Ibiza zeige, was er kann. Wäre er gestern am Stephansplatz gewesen, hätte ihm Strache zeigen können, was er wirklich gut kann: Wahlkämpfen. Auch wenn die aktuelle FPÖ-Kampagne samt Slogans wie die letzte und die vorletzte wirkt: "Ja zu HC Strache. Aus Liebe zur Heimat."

Strache hatte sich in seinem Wahlkampf bereits zum dritten Mal nach 2005 und 2010 auf die SPÖ eingeschossen und zum "Duell um Wien" aufgerufen: "Tauschen wir Häupl gegen HC Strache". Was bisher denkunmöglich war – die FPÖ in Wien auf Platz 1 vor der SPÖ – können Demoskopen jetzt nicht mehr ausschließen. "Wenn die SPÖ wieder stärkste Kraft wird, heißt das nur, dass der Leidensweg noch fünf Jahre weitergeht", ruft Strache von der Bühne. "Aber wenn die FPÖ gewinnt, dann bleibt in der SPÖ kein Stein auf dem anderen, das könnt ihr mir glauben. Man sieht es Häupl ja an, dass er keine Lust und keine Kraft mehr hat. Der wird sich nach der Wahl in die Pension verabschieden."