Wie Sie Geld und Energie sparen und dabei "Putin ärgern"

Heiß duschen und sparen

Sparduschköpfe können je nach Hersteller den Wasserverbrauch um mehr als die Hälfte reduzieren. Bis zu 30 Prozent weniger Wasser wird verbraucht, wer während des Einseifens oder Zähneputzens den Hahn abdreht. Kostenersparnis: Bis zu 100 Euro/Jahr.

Keine Eiszeit im Kühlschrank

Die Idealtemperatur im Kühlschrank beträgt 7 Grad, im Gefrierfach Minus 18 Grad. Jedes Grad kälter kostet mehr Strom ebenso wie jedes zu lange Offenhalten der Kühlgeräte. Durch Abtauen kann bis zu 50 Prozent an Energiekosten eingespart werden.

Hunderte Euro beim Essen sparen

Statistisch gesehen schmeißt jeder Haushalt pro Jahr Lebensmittel im Wert von 400 Euro weg, wie der Verband Österreichischer Entsorgungsbetriebe ermittelt hat. Wer richtig einkauft und lagert, der kann Geld sparen, statt Lebensmittel zu verschwenden. Zudem: Laut der Initiative der Lebensmittelindustrie „Österreich isst informiert“ wirft jeder Haushalt fast 58 Kilogramm an genießbaren Lebensmitteln weg. Wichtig zu wissen ist in diesem Zusammenhang: Das Mindesthaltbarkeitsdatum sagt nichts darüber aus, ob ein Produkt noch genießbar ist oder nicht. In ungeöffnetem Zustand sind Teigwaren, Reis, Nudeln, Salz, Essig, Gewürze, Konserven oder Marmeladen weit über das angegebenen Datum halt- wie genießbar. Auch Molkereiprodukte oder Eier können noch Tage nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums gegessen werden. Bei verderblichen Waren wie Frischfleisch ist ein Verbrauchsdatum angegeben. „Ein Verzehr nach diesem Zeitpunkt kann gesundheitsschädlich sein. Deshalb dürfen Produkte mit überschrittenem Verbrauchsdatum keinesfalls mehr angeboten werden“, so die Initiative.

Gang rauf, Gas runter

Autofahrer-Clubs wie ARBÖ und ÖAMTC raten unabhängig der hohen Spritpreise dazu, nicht an Wochenenden und auf der Autobahn zu tanken, zudem die Preise zu vergleichen und regelmäßig den Reifendruck zu überprüfen. Sprit einzusparen gelingt, indem man möglichst mit dem höchsten Gang fährt und rollt, wo es geht. Sparpotenzial bergen auch Extras: Klimaanlage (kostet bis zu 1,5 l/h) oder Sitzheizung bewusst ein- oder eben auszuschalten lohnt – ebenso den Motor im Stand immer abzuschalten (kostet bis zu einen Liter pro Stunde). Nicht außer Acht zu lassen sind Dach- und Heckträger, die unnötig Sprit verbrauchen, so sie nicht in Verwendung sind.