Rendi-Wagner fordert "null Mehrwertsteuer auf Lebensmittel"

"Grüne glauben, Überschriften reichen"

"Da gibt es erstmals eine grüne Partei in der Regierung, die angetreten ist, um den Kampf gegen Klimawandel voranzutreiben. Und was ist diesbezüglich passiert? Gar nichts. Der Plan muss mehr sein, als sich in Qatar um Gas anzustellen", sagt Rendi-Wagner. "Politik funktioniert nicht nur durch Überschriften. Das glauben nur die Grünen. Es gibt fast 200.000 Gasheizungen in Österreich, dazu brauche ich sehr viel mehr Installateure, als es überhaupt gibt. Man hat verabsäumt, rechtzeitig genügend Fachkräfte auszubilden."

Gefahr der Industrie-Abwanderung

Bei der Energiewende müsse die Politik "Schulter an Schulter mit Wirtschafts und Industrie" vorgehen. Das Aufstellen eines Windrads dauert derzeit acht bis zehn Jahre, "wenn das so bleibt, werden wir die Transformation nicht schaffen, die Klimaziele nicht erreichen". Windräder seien alternativlos, denn die Industrie müsse nachhaltig produzieren können. "Schau ma mal wird uns hier nicht helfen", sagt Rendi-Wagner. Die Industrie werde abwandern müssen, wenn sie in Österreich nicht mit ausreichend nachhaltiger Energie vversorgt werde. "Da geht es um 700.000 Arbietsplätze in diesem Land. Ich will nicht, dass diese Wertschöpfung abwandert, nur, weil wir die Klimawende nicht schaffen", sagt die SPÖ-Chefin. Österreich müsse "die Wasserstoffproduktion extrem vorantreiben, die Verfahren beschleunigen, die Arbeitsmarktoffensive starten". Es fehlen 100.000 Arbeitskräfte - "die werden nicht auf den Bäumen auf den wachsen und nicht vom Himmel fallen".