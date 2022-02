Wie man einem U-Ausschuss fernbleiben kann: Eine Chat-Anleitung aus dem BVT

Infos zu Wien-Terrorist

Ein Beleg dafür könnte ein Austausch zwischen Peter Pilz und Egisto Ott im November 2020 sein. Dazu scheint in den Chatprotokollen im Messengerdienst Signal unter einer Nummer, die Peter Pilz zugeordnet ist, eine Anfrage zum Wien-Attentäter Kuijtim Fejzulai auf. Der Ex-Politiker wollte anscheinend von Egisto Ott wissen, ob dieser vielleicht gar ein V-Mann der Verfassungsschützer gewesen sei. Bei dem Attentat am 2. November waren in der Wiener Innenstadt vier Personen getötet worden.

Am 29. November 2020 antwortete Ott erneut unter Aigistos, Aigistos: „Lieber Peter. Habe mit mehreren Personen gesprochen. Vom LVT Wien sicher nicht als V geführt. BVT auch unwahrscheinlich. Lg Eg.“

Parlamentarische Anfrage

Interessanterweise gab es drei Tage davor eine parlamentarische Anfrage der FPÖ genau zu diesem Thema.

Die polizeiliche Arbeitsgruppe, die sich mit den Machenschaften von Egisto Ott auseinandersetzen musste, war unter einem sehr originellen Namen tätig: AG Fama (Gerücht). Egisto Ott soll ja Jahre hindurch mit dem gezielten Streuen von Gerüchten das BVT-Gefüge unterwandert haben.