Wie langlebig ist die Impfgegner-Partei MFG?

In Tirol könnte es bei der Gemeinderatswahl in vier Wochen das nächste Beben geben. Das Ergebnis in Waidhofen ist vor allem für die Tiroler Volkspartei ein Alarmsignal: Denn der Triumph der MFG in Niederösterreich ging mit einem VP-Minus von fast 20 Prozentpunkten einher.

Tirols VP-Landeshauptmann Günther Platter ist nach außen um Gelassenheit bemüht: „Ich will das nicht überbewerten“, meinte er am Donnerstag. Intern ist man schon nervöser und rechnet damit, dass sich am 27. Februar Corona-Protest auf kommunaler Ebene entladen könnte.