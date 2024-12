Wie die Beschlagnahme von Handys künftig ablaufen soll

Klar ist aber: Nicht jede Handysicherstellung greift so tief in die Privatsphäre eines Beschuldigten (und seines Umfeldes) ein wie jene bei Ex-ÖVP-Intimus Thomas Schmid, die eine Lawine an Verfahren ausgelöst hat – und die viele in der Debatte wohl im Hinterkopf hatten.

Das neue Gesetz soll im „Alltagsgeschäft“ der Ermittler funktionieren, so die Zielvorgabe von Praktikern. Enthalten sind deshalb Regelungen für „Gefahr im Verzug“ sowie für den punktuellen Zugriff auf Daten. Der größte Streitpunkt in den politischen Verhandlungen war der Umgang mit Zufallsfunden und die Frage, wer Zugang zum gesamten Datenschatz hat.