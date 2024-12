Handysicherstellung soll diese Woche beschlossen werden

Es ist so weit: Nach langem Hin und Her soll die Neuregelung der Handysicherstellung heute, Montag, den Budgetausschuss passieren. Nach den Beratungen und dem Beschluss im Ausschuss folgt am Mittwoch der Beschluss im Plenum. Mit 1. Jänner soll die Reform in Kraft treten.

Mit diesem Datum hebt der Verfassungsgerichtshof ja die aktuell geltenden Regeln für Sicherstellungen auf, deshalb war zeitgerecht eine Neuregelung nötig. Und das gestaltete sich bis zum Schluss als äußerst kompliziert.