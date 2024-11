Nationalrat: Handyabnahme im freien Spiel der Kräfte

Ausgerechnet eine eigene Abgeordnete und Noch-Ministerin hat den ÖVP-Klub diese Woche unter Zugzwang gebracht: Karoline Edtstadler . Bei einer Podiumsdiskussion am Montagabend verkündete sie vor der versammelten Juristen-Prominenz des Landes, dass am Mittwoch ein Initiativantrag eingebracht wird, und skizzierte grob das Modell – inklusive eines besonders heiklen Punktes.

Die SPÖ ist bekanntlich strikt gegen eine „personelle Trennung“ bei der Datenaufbereitung. Im roten Positionspapier ist die Staatsanwaltschaft immer noch „Herrin des Verfahrens“. Zwar werden schon jetzt in 95 Prozent der Fälle die Daten von Forensikern bei der Polizei aufbereitet, die Staatsanwaltschaften haben aber das Recht, Aufträge zu erteilen, korrigierend einzugreifen bzw. die Aufbereitung gleich selber zu erledigen. Und so soll es bleiben, findet die SPÖ. Neu wäre nur, dass man vorher eine richterliche Genehmigung braucht.

Grüne wollten mitmachen

Am Dienstag hat dem Vernehmen nach die grüne Klubspitze massiv gekurbelt, um doch noch zu einer Einigung mit der ÖVP zu finden. Man wolle den Eindruck vermeiden, heißt es, dass die türkis-grüne Regierung am Ende an diesem so wichtigen Vorhaben scheitert. Freilich wollten die Grünen nicht auf den letzten Metern vom Noch-Partner ausgebremst werden - was nun aber doch passiert sein dürfte.

Hinzu kam die Sorge, dass die ÖVP mit der FPÖ packeln könnte – die Blauen wären nämlich auch für eine „personelle Trennung“, wie sie Edtstadler so vehement durchzusetzen versucht. Allerdings hat bis zum späten Dienstagnachmittag niemand mit den Blauen geredet, wie es dort heißt. Und das, obwohl die FPÖ Anfang Oktober selbst einen Vorschlag eingebracht hat und sich deren Justizsprecher Harald Stefan kompromissbereit gezeigt hätte.