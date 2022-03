Wie der Ukraine-Krieg die Zustimmung zu den Parteien verändert

Zustimmung zur Flüchtlingspolitik

Die Ukraine-Krise erzeugt aber auch einen gegenläufigen Trend: Eine Mehrheit von 49 Prozent ist mit dem außenpolitischen Agieren der Regierung zufrieden, 46 Prozent unzufrieden.

Besonderen Rückhalt hat die Regierung bei der Frage nach dem „innenpolitischen Agieren in der Ukraine-Krise, Aufnahme von Flüchtlingen“: 62 Prozent antworten hier positiv (sehr oder eher zufrieden), 34 Prozent negativ (weniger oder nicht zufrieden).

Sehr groß ist die Bereitschaft, Kriegsflüchtlinge aufzunehmen. 62 Prozent bejahen dies unter der Annahme, dass die Schutzsuchenden nach dem Krieg wieder in ihre Heimat zurückkehren. Weitere 25 Prozent der Befragten sind für die zeitlich und in der Anzahl unlimitierte Aufnahme von Ukraine-Flüchtenden. In der Gesamtbevlkerung sind nur zehn Prozent gegen die Flüchtlingsaufnahme, unter FPÖ-Anhängern sind 33 Prozent dagegen.