Umfrage: Mehrheit mit türkis-grünem Corona-Management unzufrieden

Laut der neuen OGM-Umfrage im Auftrag des KURIER (522 Befragte ab 16, CAWI-Online-Interviews) ist eine absolute Mehrheit mit der Arbeit der von Kanzler Nehammer geführten Regierung eher zufrieden, 42 Prozent weniger oder nicht zufrieden.

Das Pandemie-Management der Regierung fällt hingegen bei 62 Prozent durch. Ebenso viele halten die Impflotterie für eine „schlechte Idee“. Dennoch wollen sich 38 Prozent „sicher“ daran beteiligen. Die weitere schlechte Nachricht: Von jenen, die sich in der Umfrage als „ungeimpft“ deklarierten, will fast niemand an der Impflotterie teilnehmen. „Die Impflotterie droht, den eigentlich Zweck zu verfehlen. Sie wird zu einer rückwirkenden Belohnung für Geimpfte“, erklärt OGM-Meinungsforscher Wolfgang Bachmayer. Bei der Impfpflicht sind 52 Prozent gegen eine Verschiebung und für das Inkrafttreten im Februar. Für Impfgegner haben 33 Prozent Verständnis.

Obwohl 55 Prozent nach wie vor Sorge haben, sich anzustecken, können sich 50 Prozent inzwischen mit einer Durchseuchungsstrategie wie in England anfreunden.

Satte 69 Prozent glauben übrigens nicht, dass Omikron das Ende der Pandemie ist.