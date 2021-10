Wie Corona Österreich verändert hat

Regierung hat abgebaut: Am Beginn der Pandemie waren 80 Prozent der Bevölkerung mit den Maßnahmen der Regierung einverstanden, ein Allzeithoch. Jetzt sind es nur mehr 28 Prozent.

Junge fühlen Nachteile: Jeder Zweite unter den 16- bis 22-Jährigen fühlt sich in seinen beruflichen Chancen beeinträchtigt. „Die Jungen haben das Gefühl, das Virus sei für sie nicht gefährlich, aber die Auswirkungen der Pandemie würden sie härter treffen als die Älteren.“

Ambivalenz zum Staat: Drei Viertel der Befragten sind überzeugt, dass in der Krise ein starker Staat von Vorteil ist. Gleichzeitig geben 50 Prozent der Befragten an, dass ihr Vertrauen in den Staat gesunken sei. Der Grund: Man sei nicht sicher, ob tatsächlich alle Zwangsmaßnahmen zurückgenommen werden.

Digitale Welt ängstigt: Junge Ausgerechnet die digital natives fürchten die digitale Welt. Nicht, weil die Jungen mit den Gerätschaften nicht zurechtkämen, sondern weil sie die soziale Isolation fürchten, die sie in der Pandemie etwa durch geschlossene Unis und Schulen zu spüren bekommen haben. Satte 63 Prozent der 16- bis 22-Jährigen äußern sich „besorgt, dass in Zukunft Dinge nur noch per Internet erledigt werden können“.

Trend zu Nachhaltigkeit: Gestiegen ist während der Pandemie der Trend zu Nachhaltigkeit. Drei Viertel der Bevölkerung sind inzwischen überzeugt, dass der Klimawandel von Menschen verursacht ist. Neun von zehn Personen sagen, jeder Einzelne müsse zum Klimaschutz beitragen. Ein Beispiel: Die Absicht, mit dem Flugzeug zu verreisen, ist um 33 Prozent zurückgegangen.