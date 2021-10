Hallo, ist da jemand?

Dabei haben die Gletscher-Skigebiete bereits geöffnet. Und in einer Woche ist das Auftakt-Skirennen in Sölden angesetzt, das auch Lust auf die weiße Urlaubspracht machen soll. Kein Wunder, dass die Wintertouristiker schön langsam nervös werden und Mückstein drängen, dass sein Ministerium endlich in die Gänge kommt.

Es ist zwar klar, dass grundsätzlich die 3-G-Regel – geimpft, genesen, getestet – gilt und es in bestimmten Bereichen Maskenpflicht geben wird. Wie das aber in der Praxis konkret aussehen wird, ist immer noch ein Rätsel.

Fragen über Fragen

Wie geht man mit Gästen um, die nur getestet sind? Wer kontrolliert? Wer ist gegenüber der Behörde verantwortlich, dass 3-G eingehalten wird? Wie wird mit jenem Personal aus dem Ausland umgegangen, das vielleicht mit dem Impfstoff Sputnik immunisiert worden ist? Reicht das, obwohl dieses russische Vakzin in Westeuropa nicht anerkannt wird? Darf der 3-G-Status eines Gastes auf dem Skipass eingetragen werden? Und wie sollen die Bürgermeister mit Sperrstunde und Après-Ski umgehen?

Diese Fragen hätten vom Ministerium längst mit einer Verordnung beantwortet werden müssen, weil die Gäste schon jetzt wissen wollen, was sie erwartet, wenn sie sich heuer wieder für einen Winterurlaub entscheiden. Noch dazu, wo unter dem Werbe-Motto „Winterliebe“ das Lockdown-Minus aus dem Vorjahr aufgeholt werden soll.

Dass die Corona-Pandemie noch lange nicht vorbei ist, zeigen uns die täglich rund 2.000 Neuinfektionen. Verbunden mit der auf zu niedrigem Niveau stagnierenden Impfquote. So eine Situation verträgt keinen Stillstand, schon gar nicht im Gesundheitsministerium. Auch nicht in Zeiten einer Regierungskrise.