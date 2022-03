Wenn sich das Ministerkabinett um Akten von Spezis sorgt

Am Vormittag war Bernhard Weratschnig, führender Staatsanwalt in der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA), im U-Ausschuss. Und er wurde vor allem über die Ermittlungsarbeit in sensiblen Causen und die Verhältnisse zwischen WKStA und Justizministerium befragt.

Der Korruptionsjäger berichtet an mehreren Stellen seiner Einvernahme von Schikanen, mit denen die Mitarbeiter der WKStA von Sektionschef Christian Pilnacek und dem Chef der Oberstaatsanwaltschaft Wien, Johann Fuchs, geärgert worden seien.

Und es kommt Seltsames zur Sprache, nämlich: dass Pilnacek und Fuchs auch überlegt haben, die Mitarbeiter der WKStA polizeilich zu überwachen.