Steuer-Affäre Wolf: Steuerbeamtin suspendiert

Treffen bei der Raststation

Konkret geht es um Auffälligkeiten bei Steuernachlässen in der Höhe von mehr als 620.000 Euro. Wolf soll sich mit der nun suspendierten Finanzamtsmitarbeiterin auf einer Raststation in Niederösterreich getroffen haben, um Details zu besprechen. Das ist für sich genommen eher ungewöhnlich.Jedenfalls bemerkenswert ist, dass sich Wolf offenbar mit Schmid über die Berufswünsche der entsprechenden Beamtin ausgetauscht und bei dem Treffen auch in Aussicht gestellt haben soll, via Schmid für die Beamtin zu intervenieren.