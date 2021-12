Ex-Finanzminister Schelling in Causa Wolf: "Bitte SMS gleich löschen"

Bereits bekannt gewesen war, dass sich der Investor beim damaligen Finanzminister Schelling über den Steuerstreit beschwert hat. Ein bislang nicht bekannter Amtsvermerk über Wolf und die Finanz zeigt laut Standard, wie intensiv der Unternehmer im Ministerium interveniert haben soll: Mit Schelling soll er bis weit nach dessen Amtszeit regelmäßigen Kontakt gegeben haben.

Kontakt von Altkanzler Schüssel

Den Kontakt ins Finanzministerium, zuerst zu Thomas Schmid, damals Generalsekretär im Ministerium, soll Wolf von Altkanzler Wolfgang Schüssel (ÖVP) bekommen haben. Wolf soll laut Standard über Schüssel geschrieben haben, "er sagte, ich soll dich um Unterstützung bitten (...) deshalb meine SMS". Schmid antwortete: "Jederzeit. Du weißt, du hast unsere Wertschätzung. Wir besprechen alles morgen."

Im September 2016 informierte Wolf dann Schelling, dass er bereits mehrfach mit Schmid geredet habe. "Kümmere mich darum", soll der Finanzminister persönlich geantwortet haben.

Bereits zuvor habe sich Schelling "gekümmert", das zeigen seine Chats mit Schmid. Wenn die Großbetriebsprüfung auf ihrem Standpunkt beharre, werde Wolf "das halt in der Berufung bekämpfen" müssen, meinte Schelling. Und bat Schmid: "Bitte SMS gleich löschen." "Ich würde so was grundsätzlich lieber auf Whatsapp schreiben", antwortete ihm dieser.

Nach seinem eher unfreiwilligen Ausscheiden aus der Regierung soll Schelling im Dezember 2017 erzählt haben: "Habe mich gestern mit Sigi getroffen und ein paar interessante Projekte diskutiert." Noch während der Übergangsregierung 2019 verschaffte Schelling Wolf einen Rückruf des damaligen Finanzministers Eduard Müller, der unter Schelling Sektionschef gewesen war. "Wie aus den Chats ersichtlich ist, habe ich zugesagt, dass der Steuerberater von Herrn Wolf seine Argumente nochmals darstellen kann, weil es auch intern zwei Meinungen gab. Ansonsten gab es keinerlei Zusagen oder Interventionen meinerseits", soll Schelling dem Standard gesagt haben.