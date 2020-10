Welle der Solidarität nach der Enthauptung eines Pädagogen

Samuel P. hatte in seiner Schule in einem Pariser Vorort während einer Unterrichtsstunde zum Thema Meinungsfreiheit die umstrittenen Mohammed-Karikaturen des französischen Satire-Magazins Charlie Hebdo gezeigt. Eine Schülerin filmte dies, deren Vater stellte das Video auf YouTube und startete ein Kesseltreiben gegen den Professor, forderte unter anderem – im Beisein eines bekannten Islamisten – die Entlassung des Pädagogen. Der Vater wurde später von der Polizei ebenso in Gewahrsam genommen wie vier enge Verwandte des 18-Jährigen sowie fünf weitere Verdächtige.