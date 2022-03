Welche Rollen Frauen im Krieg einnehmen

Die Rolle von Frauen im Krieg hängt stark vom Frontverlauf ab. Bei einem Angriffskrieg wie dem der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg verlief die Front zumindest anfangs nicht im eigenen Land.

Die Historikerin Barbara Stelzl-Marx, Leiterin des Boltzmann-Instituts für Kriegsfolgenforschung in Graz, sagt mit Blick auf die beiden Weltkriege: „Wenn die Männer in den Krieg ziehen, kämpfen, fallen oder gefangen sind, dann müssen die Frauen an der Heimatfront, wie es hieß, die Aufgaben der Männer übernehmen. Sie müssen in Fabriken arbeiten oder den eigenen Betrieb weiterführen, sie müssen sich um die Wirtschaft und um die Landwirtschaft kümmern. Sie müssen schauen, dass es läuft, während die Männer fort sind.“

In der NS-Zeit mussten Frauen auch in der Schwerindustrie schuften, um den Nachschub an Waffen und Munition zu sichern. Dass Frauen in Kriegszeiten alle Berufe ausübten, brachte ihnen jedoch keinen Fortschritt in Sachen Gleichberechtigung. „Als die Männer nach 1945 zurückkehrten, wurden bald wieder die alten Rollenbilder gelebt“, sagt Stelzl-Marx.