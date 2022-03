Bisher war ein Ex-Kulturminister und notorischer Geschichtsverdreher gut genug für die ukrainischen Verhandler. Auch am Montag reiste daher ein gewisser Wladimir Medinski zu Gesprächen ins benachbarte Weißrussland – mit mehr als ungewissem Ausgang. Nun aber tritt ein prominenter Verhandler auf den Plan. Wie die Türkei mitteilte, wird Russlands Außenminister Sergej Lawrow am Donnerstag in Ankara erwartet. Dort trifft der Altmeister der russischen Diplomatie auf sein ukrainisches Gegenüber, Außenminister Dmitro Kuleba.