Wegen Ukraine-Krieg und Teuerung: Privater PV-Ausbau steigt stetig

Zur ErklĂ€rung: Das "Peak" im Gigawattpeak bezieht sich auf die "Spitzenbedingungen". Diese Spitzenbedingungen sind definiert als eine EinstrahlungsstĂ€rke von 1.000 Watt pro Quadratmeter und eine Modultemperatur von 25 Grad Celsius. In der RealitĂ€t werden diese Bedingungen selten erreicht, da sie von vielen Faktoren abhĂ€ngen, darunter das Wetter, die Position der Sonne, die Ausrichtung der Solarpaneele und ihre Neigung. In einem durchschnittlichen Jahr werden pro kWp etwa 900 bis 1.000 kWh (=Kilowattstunden) an Strom erzeugt. Das heißt, dass eine Anlage mit einem Wert von 1 kWp im Jahr etwa 1.000 kWh Strom erzeugen kann.

Der hohe Strompreis und die Umsetzung des Erneuerbaren Ausbau Gesetzes im Jahr 2021 haben die BĂŒrger dazu veranlasst, in die eigene Sonnenstromproduktion zu investieren. So wurde im letzten Jahr eine beeindruckende PV-Leistung von 1.009 Megawattpeak (MWp) zugebaut, was dazu fĂŒhrte, dass mittlerweile 6,6 % der Stromnachfrage durch Sonnenstrom gedeckt werden.