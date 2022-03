Was sagen, wenn die Kinder nach dem Krieg fragen?

Doch nicht nur in den Familien, auch in der Schule ist der Krieg angekommen. Im Bildungsministerium hat man deshalb online unter politik-lernen.at/ukraine altersadäquates Lehrmaterial für alle Schulstufen zusammengestellt: „Kinder bekommen die Situation in und außerhalb der Ukraine mit, können aber ihre Eindrücke oft (noch) nicht verbalisieren“, heißt es in einem Ministeriumsschreiben mit Unterrichtsempfehlungen. Das soll Pädagoginnen und Pädagogen helfen, mit den Klassen über den Krieg zu reden.

Das Ressort von ÖVP-Bildungsminister Martin Polaschek hat hierfür organisatorische, pädagogische wie inhaltliche Vorschläge erarbeitet. Bei „entsprechender Feinfühligkeit und gut durchdachter methodisch-didaktischer Herangehensweise“ sei es Kindern „zuzutrauen, sich auch mit Krieg, Leid und Tod auseinanderzusetzen“, heißt es dazu.

Zu finden sind dort Erklärvideos für Volksschüler, worum es beim Ukraine-Konflikte geht, aber auch Fragen und Antworten zum Konflikt mittels Instagram und Medienanalysen zur Kriegsberichterstattung für höhere Schulstufen. Weiters stellen die Bildungsdirektionen spezifische Materialien bis hin zu psychologischer Unterstützung zur Verfügung.