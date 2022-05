Was Regierungspolitiker nach ihrem Rücktritt machen

Sebastian Kurz: Staatstragender Ex-Politiker

In Folge der Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in der Inseraten-Korruptionsaffäre häuften sich die Vorwürfe gegen den türkisen Bundeskanzler Sebastian Kurz. Am Abend des 9.Oktober 2021 kündigte Sebastian Kurz deshalb seinen Rücktritt von der Funktion des Bundeskanzlers an. Zwei Tage darauf wurde er von Bundespräsident Alexander Van der Bellen seines Amtes enthoben und durch Außenminister Alexander Schallenberg ersetzt. Kurz blieb vorerst in der Politik und wechselte von der Regierungsbank in die Reihen der Abgeordneten. Wenige Wochen später zog er sich am 2.Dezember allerdings von allen politischen Funktionen zurück. Als Grund gab er die Geburt seines Sohnes an.

Nach seinem politischen Rückzug gründete er in Niederösterreich eine Firma namens "SK Management GmbH". Das Unternehmen des ehemaligen Kanzlers soll dazu dienen, künftige wirtschaftliche Tätigkeiten des ehemaligen ÖVP-Chefs zu verwalten, etwa, wenn Kurz selbst in Start-ups investiere oder bezahlte Vorträge halte.

Neben der Firmengründung soll Kurz auch bei der US-Firma Thiel Capital als "Global Strategist" einsteigen. Der gleichnamige Firmeninhaber Peter Thiel gilt als Unterstützer des früheren US-Präsidenten Donald Trump.

In der von ServusTV am 11.Mai 2022 veröffentlichten Doku "Kurz mal weg“ sagt der ehemalige Bundeskanzler auf die Frage nach einem Comeback: "Bin noch immer da, aber nicht mehr in der Politik. Das bleibt auch so. Für immer." Gewisse Entzugserscheinungen dürften aber vorhanden sein. Auf seinen offiziellen Social-Media-Kanälen, die er nach seiner politischen Karriere behalten durfte, inszeniert sich Kurz nach wie vor sehr staatstragend.