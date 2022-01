Gernot Blümel wird CEO der Superfund Gruppe

Gernot Blümel wird zum Chief Executive Officer (CEO) der Superfund Gruppe von Investmentunternehmen bestellt.

Ab März 2022 soll Blümel "die seit 26 Jahren global operierende Unternehmensgruppe mit Niederlassungen in Europa, den USA und Asien und soll vor allem die internationale Expansion forcieren", heißt es in einer Aussendung des Unternehmens. In seiner künftigen Funktion werde Gernot Blümel zwischen den Unternehmensstandorten in Wien, Tokio, Hongkong, New York, Vaduz und Zürich pendeln.