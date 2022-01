Was machen Aschbacher, Schmid und Co. heute?

Abschied. Nein, es ziehe ihn nicht in die USA, aber ja: Gernot Blümel packt die Koffer. So erzählen es zumindest Vertraute in diesen Tagen, der frühere Finanzminister soll einen neuen Job haben. Gemeinsam mit seiner Familie soll der 40-Jährige auf dem Sprung ins deutschsprachige Ausland sein. Ob es die Schweiz oder Deutschland wird, ist vorerst nicht verifizierbar. Blümel würde jedenfalls dem Vorbild des früheren Kanzlers Sebastian Kurz folgen. Es wäre aber vermessen, würde man einen Zusammenhang oder eine Abstimmung vermuten, eher das Gegenteil ist der Fall: Die Beziehung zwischen dem Minister und dem geschiedenen ÖVP-Chef war zuletzt durchaus unterkühlt.

So wissen Regierungsmitglieder zu berichten, dass sich Blümel in mehreren Causen als „Schutzschild“ für Kurz empfunden hat. Ein Beispiel: Die für den damaligen Finanzminister image-mäßig äußerst schädliche Entscheidung, dem parlamentarischen Untersuchungsausschuss nicht gleich alle Akten zu liefern und es auf eine Kraftprobe mit der Hofburg ankommen zu lassen, sei auf Wunsch des Kanzler-Teams passiert – erzählen zumindest Blümel Wohlgesonnene. Welchen konkreten Job der Frankreich-affine Doppel-Akademiker übernehmen könnte, ist offen, Blümel selbst hüllt sich konsequent in Schweigen: Sämtliche Anfragen des KURIER blieben unbeantwortet.