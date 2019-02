Was die neue Karfreitags-Regelung für Arbeitnehmer bedeutet

Was sagt die Wirtschaft dazu?

Halbwegs zufrieden ist die Industriellenvereinigung. Nun müsse aber im Endergebnis sichergestellt werden, dass das Gesetz praxisgerecht und tatsächlich ohne Mehrbelastung "der im harten internationalen Wettbewerb stehenden heimischen Unternehmen" ausgestaltet werde.

Angetan ist die Wirtschaftskammer von der neuen Karfreitagsregelung.

Zufrieden zeigte sich am Dienstag der Handel: "Am Karfreitag, einem sehr umsatzstarken Tag für den heimischen Handel, können die Geschäfte in Österreich geöffnet bleiben - und das ist gut so", so Peter Buchmüller, Obmann der Bundessparte Handel in der Wirtschaftskammer.