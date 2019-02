Karfreitag: "Regierung hat schlechteste Variante ausgesucht"

Anderl kritisiert den "neuen Stil" der Regierung

Renate Anderl geht zwar davon aus, dass es bereits einen Gesetzestext zur neuen Karfreitags-Regelung gibt, kennen würde sie ihn aber nicht. Die erneute Nicht-Einbindung der Sozialpartner goutiert die AK-Präsidentin jedenfalls nicht: "Wir haben einen neuen Stil der Bundesregierung, der uns als Interessensvertretung absolut nicht gefällt. Es ist auch kein Stil, der zukünftig für Frieden und soziale Gerechtigkeit sorgt, wie wir das kennen."

Sie sieht in diesem "neuen Stil" sowie dem Eingreifen in bestehende Kollektivverträge zudem eine "Abkehr vom Ausgleich der Interessen von Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Das hat es so in der Zweiten Republik noch nie gegeben."