Karfreitag: Tausche Urlaubstag gegen Feiertag

Und zwar: Die Regierung streicht kurzerhand den für die evangelische Kirche sehr wichtigen Karfreitag und gewährt dafür allen Arbeitnehmern einen Rechtsanspruch auf einen bestimmten Urlaubstag aus ihrem gültigen Urlaubskontingent. Das ist der springende Punkt, niemand bekommt zusätzlich frei. Und auch schon bisher haben Arbeitgeber in aller Regel den Urlaubswünschen ihrer Belegschaft entsprochen.

Um das umzusetzen, greift die Regierung auch in den General-Kollektivvertrag ein, in dem der Karfreitag und der jüdische Festtag Jom Kipur geregelt sind.

In der Praxis müssen Arbeitnehmer diesen speziellen, selbst bestimmten Urlaubstag drei Monate vorher in der Firma anmelden, und der Arbeitgeber darf ihn nicht ablehnen. Braucht der Chef den Mitarbeiter aber aus „dringenden betrieblichen Gründen“ trotzdem am Arbeitsplatz, und erscheint der Mitarbeiter auch zum Dienst, bekommt dieser einen Feiertagszuschlag und der Urlaubstag verfällt nicht.

So haben es die Regierungsparteien nun vereinbart, wobei die Frist für heuer verkürzt wird. Schließlich ist Karfreitag schon am 19. April.