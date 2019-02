Jom Kippur: Geht Murks wie bei Karfreitag bald wieder los?

Muslime zufrieden

Ebenfalls in der ZiB 2 zeigte sich jedenfalls der Präsident der Islamischen Glaubensgemeinschaft (IGGÖ) zufrieden. Für die Muslime bedeute die Lösung einen Rechtsanspruch auf einen islamischen Feiertag, meinte IGGÖ-Präsident Ümit Vural zur Neuregelung. Diese bedeute, so Vurals Interpretation, einen "ersten Feiertag für die Muslime in diesem Land".