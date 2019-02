Karfreitag: Was heißt die neue Regelung für Sie?

Bis Dienstag lautete die Losung der Bundesregierung: Ein halber Feiertag für alle. Kurz bevor die neue Karfreitagsregelung am Mittwoch im Parlament verabschiedet werden soll, dann die Wende: "Wir haben uns nun gemeinsam dazu entschlossen einen Schritt weiter zu gehen und eine bessere Lösung zu schaffen: Einen 'persönlichen Feiertag', mit dem die Religionsausübung ermöglicht wird."

So kündigten die beiden Regierungskoordinatoren am Dienstag Gernot Blümel und Norbert Hofer die – erneute – Einigung der Bundesregierung auf eine neue Karfreitags-Regelung an. Aber was bedeutet dieser "persönliche Feiertag" nun für Sie persönlich? Wir klären die wichtigsten Fragen.

Kann sich jeder einen Tag frei nehmen, oder nur Evangelische?

Jeder kann sich frei nehmen – und muss diesen freien Tag aus seinem Urlaubskontingent bestreiten. Es ist also keine Sonderlösung für Evangelische. Im Gegenteil – diese steigen nun sogar schlechter aus als bisher.

Evangelische, Altkatholiken und Methodisten hatten bisher am Karfreitag einen Feiertag, bekommen nun aber de facto einen Tag weniger frei. Dafür gibt es quasi einen fixen „einseitigen Urlaubsanspruch“.

Der evangelisch-lutherische Bischof Michael Bünker sprach am Dienstag denn auch von einer "positiven Lösung mit Wermutstropfen".

Kann ich mir frei nehmen und dennoch doppelten Lohn kassieren?

Ja, sehr theoretisch ist das möglich. Solange Sie den gewünschten Urlaubstag drei Monate im Vorhinein anmelden. Sollte sich zum Beispiel die gesamte Belegschaft einer Firma dazu entschließen, frei zu nehmen, der Geschäftsführung aber darauf drängen, dass der Betrieb aufrecht erhalten bleibt, könnte man sich theoretisch das doppelte Gehalt auszahlen lassen. Wörtlich heißt es in der Aussendung der Regierung dazu: "Sollte der Arbeitnehmer, auf Wunsch des Arbeitgebers, verursacht durch dringende betriebliche Gründe, dennoch an diesem selbstgewählten „persönlichen Feiertag“ freiwillig seiner Arbeit nachgehen, so erhält er für diesen Tag sämtliche Vergütungen wie an jedem anderen Feiertag."

Ändert sich für Konfessionslose etwas durch die neue Regelung?

Nein, wer keiner Religionsgemeinschaft angehört, gewinnt oder verliert wie gehabt nichts. Auch Konfessionslosen steht ein "persönlicher Feiertag" im Rahmen der Urlaubstage zu. Welchen Tag man sich dann aussucht, bleibt aber jedem selbst überlassen. Die Kirche des fliegenden Spaghettimonsters feiert zum Beispiel am 19. September den "Sprich-wie-ein-Pirat-Tag". Nur als Idee.