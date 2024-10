Warum Traiskirchen seinen Bürgermeister und dessen Vize verliert – ohne Skandal

Bürgermeister von Traiskirchen ist bekanntlich SPÖ-Bundesparteiobmann Andreas Babler . Dieser wird künftig den Parlamentsklub der SPÖ führen. Er wird unterstützt vom bisherigen Klubobmann Philip Kucher , der die Rolle des ersten Stellvertreters übernehmen soll. So hat das jedenfalls das Parteipräsidium am Montag beschlossen, formal entschieden werden die Personalia bei einer Klubsitzung Mittwochnachmittag .

Sobald der Bürgermeister zurücktritt, wird der Gemeinderat innerhalb von 14 Tagen zusammenkomen und einen neuen Bürgermeister oder eine neue Bürgermeisterin wählen. Die Traiskirchner SPÖ wird das alleine entscheiden können, denn von den 37 Gemeinderäten des Ortes stellt die SPÖ aktuell 28 Mitglieder.

Doch am 26. Jänner 2025 – also in 97 Tagen – finden die Gemeinderatswahlen in Niederösterreich statt. Gewählt werden dann die Gemeinderäte für alle niederösterreichischen Gemeinden (bis auf Ausnahmen wie Vösendorf oder Städte mit eigenem Statut wie Krems an der Donau, St. Pölten oder Waidhofen an der Ybbs). Zuletzt fanden die Gemeinderatswahlen kurz vor Beginn der Pandemie im Jänner 2020 statt.

In Niederösterreich ist keine Direktwahl der Bürgermeisterinnen oder Bürgermeister möglich, diese werden vielmehr vom Gemeinderat gewählt. Es wird sich zeigen, ob die Traiskirchner SPÖ ihre satte Mehrheit halten können wird.

Übrigens hat das SPÖ-Parteipräsidium am Montag auch Doris Bures für das Amt der Dritten Nationalratspräsidentin nominiert, gewählt wird sie dann voraussichtlich in der konstituierenden Sitzung am Donnerstag.