Wegbegleiter rechnet mit Babler ab: "Er kapierte es einfach nicht"

Schabhüttl attestiert der ÖVP bei der Migration noch am ehesten das nötige Problembewusstsein bei gleichzeitiger Lösungskompetenz. Diese habe immerhin "an Rädchen" gedreht, während der "Sozialleistungspartei Österreichs" SPÖ "das Boot nie voll genug" gewesen sei.

Heuer sind die Neuankünfte deutlich zurückgegangen. Im Wahlkampf zählen eher die Auswirkungen der letzten Migrationswellen zu den Top-Themen. Sei es der hohe Anteil an Kindern mit nichtdeutscher Alltagssprache an Schulen, Islamismus oder Wien als "Speerspitze der Willkommenskultur" – mit der höchsten Mindestsicherung für Asylberechtigte. "Zurecht müssen sich deshalb Stadt- und Landesregierung dem teils auch hämischen Vorwurf stellen, sich politisch und ideologisch verrannt zu haben", heißt es.

"Ließ keine Gelegenheit aus, sich in Szene zu setzen"

Vor allem an einem roten Politiker lässt Schabhüttl kein gutes Haar: SPÖ-Chef Andreas Babler, seit 2014 Bürgermeister von Traiskirchen. "Ein Weggefährte, den ich niemandem wünsche", meint Schabhüttl. Babler zähle zu jener Gruppe von "Gutmenschen", denen er "Heuchelei", "Doppelmoral" oder "unehrliche Selbstlosigkeit" attestiere.

Babler habe in morgendlichen Besprechungen immer wieder die gleichen Fragen gestellt. Etwa, wie die Dublin-Verordnung funktioniere. "Er kapierte es einfach nicht, gleich wer ihm diese Fragen beantwortete. Aber wenn ein Fremdwort fiel, so schnappte er es auf und trug es bei nächster Gelegenheit vor."

Obwohl Babler "keinerlei Zuständigkeit" in der Betreuung von Asylwerbern gehabt hätte, "ließ er keine Gelegenheit aus, um sich öffentlich in der Migrationsdebatte in Szene zu setzen", kritisiert Schabhüttl. Besonders übel dürfte er es Babler nehmen, Traiskirchen öffentlich als "Massenlager" dargestellt und mit Übertreibungen Assoziationen geweckt zu haben, die "gänzlich fehl am Platze" gewesen seien.