Doskozil über SPÖ-Chef Babler: "Er hat momentan null Prozent Selbstreflexion"

Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) übt einmal mehr Kritik an der SPÖ-Spitze, aber auch an der ÖVP. In der Kronen Zeitung meint er auf die Frage, ob Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) oder SPÖ-Chef Andreas Babler mehr Selbstreflexion habe: "Beide momentan null Prozent, würde ich sagen."

Einmal mehr betont Doskozil auch, dass die SPÖ in Opposition gehen sollte.