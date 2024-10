Bald SPÖ-Chef? Fußi will Kickl mit "Liebe" bezwingen

Der PR-Berater Rudolf Fußi hat am Dienstag einen weiteren Akt seiner Ein-Personen-Inszenierung zur Übernahme der SPÖ gesetzt und in einer Pressekonferenz migrationspolitische "Koalitionsbedingungen" Richtung ÖVP und Neos diktiert. Dadurch sei klar: "Der Abstieg der Freiheitlichen Partei beginnt heute." Denn: Bisher habe FPÖ-Chef Herbert Kickl keinen Gegner gehabt, "jetzt ist er da, und was für einer", so Fußi über sich selbst.

Das einzige, was die FPÖ stark mache, seien Angst, Hass, Nieder-und Zwietracht. Mit seinem Programm - Fußi will die illegale Migration innerhalb von zwei Jahren auf Null senken und gleichzeitig 5.000 Zuwanderern jährlich legalen Zugang zu Österreich verschaffen - werde all dem der Boden entzogen. "Wie immer geht es um die Frage, ob sich der Hass oder die Liebe durchsetzt", meinte er.