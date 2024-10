Rote "Legende" hört nach 45 Politjahren auf

In seiner Funktion als SPÖ-Bundesparteivorsitzender führte Andreas Babler am Mittwoch Gespräche mit ÖVP-Chef Karl Nehammer, in seiner Funktion als Traiskirchner Bürgermeister konnte er in Hinblick auf die Gemeinderatswahl im Jänner 2025 bereits Neuigkeiten verkünden. Langzeit-Vizebürgermeister Franz Gartner verabschiedet sich in die Polit-Pension. Seine Nachfolge soll Sabrina Divoky antreten. Die 44-Jährige leitet das Amt für Elementarpädagogik und Schulen in der Stadtgemeinde. Und sie engagiert sich ehrenamtlich in zahlreichen Vereinen – von den Basketball Lions bis hin zu Initiativen für die ältere Generation und den Kinderfreunden.

„Ich freue mich sehr, dass wir mit Sabrina Divoky in der nächsten Gemeinderatssitzung eine Frau zur Vizebürgermeisterin vorschlagen dürfen, die wie kaum jemand anderes für soziales Engagement und Zusammenhalt in unserer Stadt steht. Der einstimmige Beschluss meines diesbezüglichen Vorschlags durch die SPÖ-Gemeinderatsfraktion erfüllt mich mit großer Freude“, sagte Babler.