Treffen mit Freunden erlaubt - kein ganz großes Geheimnis

Doch nun zu den heutigen Ereignissen, zunächst zur Bekanntgabe neuer Maßnahmen für den Tourismus.

Tourismus liegt 78% unter Vorjahr

Die Krise schafft ja zumindest eines: Man bekommt einen unfassbar guten Einblick, welche Statistiken wie, wo und zu welchem Zweck erhoben und im Internet dargestellt werden. Hätte man vorher gar nicht gedacht. Mein neuester Fund im Internet ist die Darstellung der Buchungssituation im heimischen Tourismus. Nachzulesen auf einem Dashboard der Österreich Werbung.

Erfreulich ist das nicht, was man hier sieht. Am gestrigen Tag lagen die Buchungen um fast 78 Prozent unter dem Vorjahr, auch die Anfragen sind mehr als 70 Prozent zurückgegangen. Dabei war der Jahresbeginn ganz gut, da lag man doch einige Prozent im Plus, ab 8. Februar ging es dann abwärts und ab Anfang März so richtig. Die Graphen sehen aus wie beim Platzen der dot.com-Blase an der NASDAQ Anfang der Nuller-Jahre.