Was bei der Rede des Kanzlers gefehlt hat

Es war eine tadellose Rede, die Bundeskanzler Sebastian Kurz zum 75-Jahr-Republiksjubiläum gehalten hat. Kein falscher Satz, klar und richtige Worte zur aktuellen Corona-Krise. Zum bisherigen Verlauf und den nächsten Schritten aus dieser Krise, hin zur Normalität, die hoffentlich irgendwann wieder grosso modo die alte sein wird. Man hat erfreut gehört, dass Kurz von Freiheit und Eigenverantwortung gesprochen hat, sogar das von manchen als „neoliberal“ verteufelte Wort „Deregulierung“ ist gefallen.

Es war indes im Wesentlichen eine reine Corona-Rede mit ein paar historischen Bezügen: der Nennung von Leopold Figl, Bruno Kreisky und Alois Mock als prägender Gestalten der Zweiten Republik und der Erwähnung, dass es in diesen 75 Jahren „immer wieder ein Auf und Ab gegeben hat“, Krisen aller Art, und dass das Land stets „aus all diesen Krisen gestärkt hervorgegangen“ sei. So werde es auch diesmal sein – und damit war Kurz wieder bei der causa prima.