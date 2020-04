Coronakrise: Das Comeback der etablierten Banken

90 Prozent davon, bevor das gesetzliche Moratorium in Kraft trat, wie Hameseder betont. „Das zeigt, dass die Raiffeisenbanken ihrer Verantwortung als regionaler Finanznahversorger voll und ganz nachkommen sind und den Großteil der Stundungen von sich aus gewährt haben.“

Trend zur Regionalität

Auch dabei zeige sich also der Vorteil gegenüber den Digitalbanken. Hameseder zieht hier einen Vergleich: „Bei der Versorgung der Menschen mit landwirtschaftlichen Produkten zeigt sich aktuell ein Trend zur Regionalität. Hochwertige Produkte von regionalen Anbietern für die Kunden boomen, es findet ein Stück weit eine Abkehr vom bisher oft globalisierten Gedanken und Handeln hin zum lokalen und regionalen Dasein statt. Bei Banken ist das ähnlich.“

Finanzieller Nahversorger

Franz Rudorfer, Geschäftsführer der Bndessparte Bank und Versicherung meint, dass die Banken nicht nur ein wesentlicher Teil der systemrelevanten Infrastruktur sind sondern der finanzielle Nahversorger schlechthin.

Wobei Rudorfer noch einen Aspekt betont, der jetzt ganz besonders zum Tragen komme: „Es sind Menschen, die in den Banken arbeiten. Menschen, die sich um andere Menschen kümmern und helfen, wenn der finanzielle Schuh drückt. Experten, die sich auskennen und hochqualitative Beratung leisten.“

"Persönlicher Draht immens wichtig"

Und wie reagieren die Kunden? Das bisherige Feedback zeigt laut Rudorfer, „dass in einer Krisenzeit wie derzeit gerade der persönliche Draht immens wichtig ist und geschätzt wird.“

Auch wenn die Fülle von Anträgen von hoch motivierten für alle Bankangestellten in Österreich eine besondere Belastungsprobe sei, so Rudorfer, würden alle Anträge so rasch wie möglich erledigt.