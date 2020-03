Liquiditätskrise: Ansturm auf Kredite und Stundungen

Dürfen die Banken überhaupt Kredite an Firmen vergeben, deren Bonität in der Krise schlecht ist?

Es gibt keine Kreditklemme. Das zeigt schon der erwähnte Anstieg der Kredite vergangene Woche. Wenn Firmen vor der Krise gut gelaufen sind, sollte es kein Problem sein. Wenn sie schon in Sanierungsbetreuung waren, ist das schwieriger.

Und wie sieht es in den Bankfilialen aus. Kommen viele Kunden?

Alle Filialen in Wien sind offen. Aber wir sehen, dass viel weniger Kunden kommen, insbesondere am Nachmittag. Wir denken in einem ersten Schritt an eine Anpassung der Öffnungszeiten.