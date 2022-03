Warum die Politik so oft hinter ihren Ankündigungen zurückbleibt

Das beginnt bei strukturellen Reformen wie der im Herbst verkündeten Senkung der Krankenversicherungsbeiträge: Erst nach der Verkündigung erkannte das Finanzministerium, dass diese verfassungswidrig sein könnte. Aktuelleres Beispiel: die Impflotterie. Die Regierung verkündet, dass der ORF sie umsetzen werde. Danach zieht sich der ORF aufgrund rechtlicher Bedenken von dem Vorhaben zurück. Dauerakutes Beispiel: die Corona-Verordnungen des Gesundheitsministeriums, die nach den Ankündigungen der jeweiligen Minister spät oder gar nicht zum angekündigten Zeitpunkt fertig wurden.

In der Beamtenschaft seien viele Mitarbeiter frustriert und desillusioniert, würden „bestenfalls Dienst nach Vorschrift“ machen, heißt es.

Hass bremst Fortschritt

Seit wann besteht dieses Missverhältnis? Der entscheidende Kulturwandel im Verhältnis zwischen Parteien und Beamtenschaft soll spätestens 2006 stattgefunden haben, als sich SPÖ und ÖVP erneut zu einer Großen Koalition zusammenrauften.

Thomas Wieser, ehemals Sektionschef im Finanzministerium, sagte der Kleinen Zeitung: „Die zwei Parteien haben sich gegenseitig so gehasst, dass sie sich im engsten Umfeld nur noch auf Parteigänger verlassen wollten.“ Eine Erzählung, die man von vielen Kennern hört. Und in diesem System dürfte für politisch nicht verortbare oder gar parteifremde Experten kein Platz mehr sein – was auch den Zulauf qualitativ hochstehenden Personals in die Verwaltung nachhaltig gebremst hat und weiterhin bremst.