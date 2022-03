Entlastungspaket: An den richtigen Stellen nicht gespart?

Während höhere Einkommen anteilsmäßig mehr fürs Autofahren ausgeben, trifft die Teuerung von Strom und Gas statistisch eher Einkommensschwache. Statt die Energieabgabe zu senken, hätte man einen Preisdeckel auf einen gewissen Grundbedarf an Energie einführen können, meint Tölgyes. Heißt: Nur wer mehr verbraucht als der Durchschnitt, muss die hohen Marktpreise bezahlen. „Damit wäre der Grundbedarf gedeckelt und höherer Energieverbrauch würde nicht auch noch subventioniert werden“, sagt Tölgyes. Er fordert auch langfristige Lösungen: Senkung des Energieverbrauchs, Öffi-Ausbau und die Nutzung vorhandener Ballungszentren statt Zersiedelung.

Schellhorn hält die Maßnahmen in Summe für ein „verheerendes Signal“. Der Glaube, die Politik müsse Bürger vor „jeder Unbill“ schützen, sei ein Kollateralschaden der Pandemie: „Die Regierung vermittelt der Bevölkerung den Eindruck, dass der Staat alle unerfreulichen Folgen einer Krise abfedern kann. Das kann der Staat aber nicht, weil die Krise, die niemand spürt, noch nicht erfunden ist.“

Man wolle nicht nur Geld ins System pumpen, sondern mit Bedacht vorgehen, beteuerte Bundeskanzler Karl Nehammer am Montag: „All das, was wir ankündigen, führt zu Spekulation am Markt.“